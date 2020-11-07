فلسطين تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت ‬‬تسجيل ‭‭431‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 250 إصابة.

وأضافت أن 34 مريضاً يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 69612 إصابة تعافى منها 61471 وتوفي 586.