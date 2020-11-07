إيران تسجل ما يقارب 9500 حالة بفيروس كورونا



وصلت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في إيران إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت قرابة 9500 حالة في غضون يوم واحد.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، بأن عدد وفيات كورونا وصل في غضون نفس المدة إلى 423 حالة.

وبذلك، يتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيران 670 ألف حالة في الوقت الراهن، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بمرض "كوفيد-19" إلى نحو 38 ألف حالة، حسبما صرحت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم الوزارة في التلفزيون الرسمي.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن العدد الفعلي للإصابات يمكن أن يعادل أكثر من ضعف العدد المعلن رسمياً مستندين في ذلك إلى قلة إمكانيات إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس في إيران.

يذكر أن إيران تجري يومياً 25 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، ومن المنتظر أن يتم رفع هذا العدد ليصل إلى 40 ألف اختبار، ويرى الخبراء أنه يجب أن يتم إجراء ما لا يقل عن 200 ألف اختبار يومياً حتى يتم التوصل إلى أعداد دقيقة للإصابات.



