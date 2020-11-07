ماليزيا تفرض قيوداً بسبب ارتفاع الإصابات



فرضت ماليزيا قيوداً على الحركة تستمر شهراً في أغلب الولايات، فيما وصلت حصيلة الإصابات اليومية بـ«كوفيد - 19» إلى رقم قياسي، أمس الجمعة.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب للصحفيين، اليوم السبت، إن القيود سوف تنتهي في السادس من ديسمبر. وقال إنه سوف يتم تمديد الإغلاق الجزئي في العاصمة كوالالمبور، وكذلك في ولايتي سيلانجور وصباح عندما ينتهي يوم الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن القيود لن تطبق على ولايات بيرليس وباهانج وكيلانتان في شبه الجزيرة الماليزية «غرب ماليزيا» وولاية ساراواك في جزيرة بورنيو، من دون الإدلاء باي تفاصيل.

وسجلت ماليزيا أمس الجمعة أكبر زيادة في يوم واحد في الإصابات الجديدة منذ بدء تفشي «كوفيد - 19» الناتج عن فيروس كورونا رغم فرض قيود أكثر صرامة على الحركة.



