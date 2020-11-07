حرائق بالجزائر تلتهم مساحات واسعة من الغابات

اندلعت عدة حرائق غابات في مختلف أنحاء الجزائر في الساعات الـ24 الماضية ما أدى الى مصرع شخصين في تيبازة بغرب العاصمة وإجلاء حوالى 15 شخصا ليل الجمعة السبت بحسب المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية.

وذكرت المديرية في بيان نُشر صباح السبت على حسابها في فيسبوك أن الرجلين اللذين لقيا حتفهما في تيبازة (شمال) أحاطت بهما النيران أثناء وجودهما في قن للدجاج.

وأضافت أنه تم إجلاء 15 شخصًا من ثلاث عائلات تعيش بالقرب من مكان الحرائق.

وتم ارسال أكثر من 53 رجل إطفاء و 16 شاحنة من الجزائر العاصمة لمساعدة زملائهم في تيبازة حيث لا تزال الحرائق التي اندلعت مساء الجمعة خارج السيطرة صباح السبت بسبب الرياح العاتية.

تم الإبلاغ عن عدة حرائق في الساعات الأربع والعشرين الماضية في 10 ولايات في شمال البلاد، دون تقديم أي معلومات عن مصدرها.



