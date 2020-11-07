إجلاء المئات بعد رفع التحذير من ثوران جبل ميرابي الإندونيسي

ذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية في بيان أنه جرى إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم القريبة من جبل ميرابي بجزيرة جاوة بعدما رفعت السلطات التحذير من البراكين إلى ثاني أعلى مستوى الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أنه جرى اليوم السبت إجلاء أكثر من 600 شخص من الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والحوامل والأطفال وكذلك من يعانون من إعاقة.

وتحتم اخضاع كل من تم إجلاؤهم لفحص سريع للكشف عن الاصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا من عدمها وتسجيل حالتهم الصحية قبل دخول الملاجئ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية الذي يراقب البراكين، أمس الأول الخميس رفع الإنذار الخاص بجبل ميرابي إلى المستوى الثالث من أربع مستويات، عقب زيادة في الهزات الأرضية منذ الشهر الماضي.

وثار الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ عام 2018 ولكنه لم يسفر عن إصابات.

وكان آخر ثوران مميت له في عام 2010، عندما لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم وتشرد أكثر من 60 ألف آخرين.

يشار إلى أن ميرابي هو أكثر جبل بركاني نشاطا بين جبال إندونيسيا البركانية البالغ عددها 127.



