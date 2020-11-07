إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.33 مليون حالة

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 33ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19- وصلت إلى 38 ألفا و833 حالة حتى صباح اليوم، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفا و 376 مصابا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.