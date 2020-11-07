السعودية تستضيف أول مؤتمر عالمي للموهبة والإبداع 8 و9 نوفمبر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عنه أعمال "المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع - تخيل المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة العشرين خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

وأوضح الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن المؤتمر رسالة من المملكة العربية السعودية إلى العالم من أجل التركيز على مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

وأكد أن هذا المؤتمر سيكون منصة عالمية للتواصل الافتراضي، تجمع المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم موضحا أنه سيتم استقطاب متحدثين عالميين ومحليين إلى جانب الإعلان عن العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية في رعاية الموهوبين.

ويتناول المؤتمر عدة محاور من أبرزها رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية كنموذج للتجارب الرائدة، وتأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، ومستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين في ظل الواقع الافتراضي، والعالم الافتراضي في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وأبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، والتبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.

يضم المؤتمر - الذي يمتد يومين - 4 جلسات حوارية بمعدل جلستين يوميا وتحمل جلسته الافتتاحية الرئيسية عنوان " تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة" بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية.