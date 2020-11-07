انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر

توجه الناخبون المصريون صباح اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين.

وتشمل هذه المرحلة 13محافظة وهى القاهرة محافظات القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع فى هذه المرحلة، والتي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

كانت انتخابات هذه المرحلة قد جرت في الخارج خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وسوف تعلن النتيجة المرحلة الثانية في الخارج والداخل ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر. وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 من نفس الشهر فى الداخل.

سوف يتم اعلان النتيجة النهائية للمرحلتين الأولى والثانية في الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل.



