المكسيك تسجل 5931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.