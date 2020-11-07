مصر تسجل 224 إصابة بكورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 14 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى 108754 كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6343 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى يوم الجمعة.