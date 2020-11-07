استقالة رئيسة الوكالة الأميركية المشرفة على مخزون الأسلحة النووية

قالت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأميركية إن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية استقالت من منصبها دون إبداء أسباب.

واستقالت ليزا جوردون هاجرتي من رئاسة إدارة الأمن النووي وهي فرع شبه مستقل من الإدارة الأميركية.

وقالت الإدارة في بيان إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابة.

وأثار هذا الإجراء انتقادات من السناتور جيمس إينهوف ، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزير الطاقة دان برويليت.



وأصبحت جوردون هاجرتي أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق ، التي تديرها وزارة الدفاع.