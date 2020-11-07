إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 49.04 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 49.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و238751 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 235031 9650284 الهند 124985 8411724 البرازيل 161736 5612319 روسيا 29887 1733440 فرنسا 39865 1661853 إسبانيا 38833 1328832 الأرجنتين 32766 1217028 كولومبيا 32209 1117977 المملكة المتحدة 48475 1126469 المكسيك 93772 .949197