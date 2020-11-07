الانهيارات الأرضية ترفع حصيلة ضحايا العاصفة "إيتا" إلى 100 قتيل

قفز عدد القتلى جراء العاصفة المدمرة إيتا في أميركا الوسطى، بعد وصول الجيش في جواتيمالا إلى قرية جبلية نائية حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات طينية أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 100 شخص.

وقال روبين تيليز المتحدث باسم الجيش الجواتيمالي إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا النائية في منطقة ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت الانهيارات الطينية نحو 150 منزلا.

وأظهر مقطع مصور بثه الجيش الجنود وهم يحاولون الوصول إلى كويجا وهم يضطرون إلى الخوض عبر مستنقع من الطين بمساعدة حبال. وأظهرت لقطات من جزء آخر من جواتيمالا قوارب تنقل القرويين في المناطق التي غمرتها الفيضانات ورجال الإنقاذ وهم يحملون الأطفال على ظهورهم ويخوضون في المياه.

وقال الجيش إنه يعتقد أن حوالي 100 شخص لقوا حتفهم في كويجا وحدها على الرغم من استمرار البحث عن ناجين. ولمح رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى أن عدد القتلى قد يرتفع ، حيث يقدر عدد القتلى والمفقودين في كويجا بنحو 150.