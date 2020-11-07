إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

أفادت شبكة "سي ان ان" مساء الجمعة أنّ كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك نقلا عن مسؤولين اثنين في الرئاسة الأميركية.

وأشارت "سي ان ان" الى أنّ ميدوز (61 عاما) أبلغ أوساطه بعد الانتخابات الرئاسية بأنه أصيب بكوفيد-19، من دون أن يُعرف بالتحديد متى جاءت نتيجة فحصه إيجابية.