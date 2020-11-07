أكثر من 127 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يوميّة قياسيّة لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين يومَي الخميس والجمعة، سجّلت الولايات المتحدة 127.021 إصابة جديدة بالفيروس.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، توفي 1149 شخصا جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ولليوم الرابع على التوالي تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطّى الألف وفاة، وهو أمر لم يحصل منذ أغسطس المنصرم.

وبذلك، يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الجمعة إلى 9,7 ملايين شخص، والمتوفين الى أكثر من 236 ألفا منذ بدء الجائحة.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال الولايات المتّحدة تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وجرت الانتخابات في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة في العالم على صعيد أعداد الضحايا، على وقع الوباء الذي أرخى بتداعياته على الحملة الانتخابية وكذلك أيضاً على عمليات التصويت وفرز الأصوات.

ودفعت الجائحة عشرات ملايين الناخبين إلى التصويت المبكر، سواء عبر البريد أم حضورياً، وذلك لتجنّب طوابير الانتظار في يوم الانتخابات.

وتسبّب الكمّ الضخم من بطاقات الاقتراع البريدية في تباطؤ عمليات فرز الأصوات وتأخّر صدور النتائج في العديد من الولايات.



