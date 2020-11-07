ترامب: يجب ألا يدّعي بايدن "بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،إنّه يجب على جو بايدن ألا يدّعي "بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات الرئاسيّة، في وقت يبدو منافسه الديموقراطي قريبا من حسم السباق إلى البيت الأبيض.

وكتب ترامب على تويتر "ينبغي على جو بايدن ألا يدّعي بشكل خاطئ انتصاره بالرئاسة. يمكنني أنا أيضًا أن أدّعي ذلك. الإجراءات القانونيّة بدأت للتوّ".

ويعتزم بايدن توجيه خطاب إلى الأمّة مساء الجمعة من معقله في ديلاوير، لكنّ أيًّا من وسائل الإعلام الأميركيّة الكبرى لم يُحدّد حتى الآن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسيّة.