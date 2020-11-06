فرنسا: 60486 إصابة يومية بكورونا في زيادة قياسية جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا، اليوم الجمعة، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهو رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية.

كانت فرنسا أحصت، أمس الخميس، أيضا رقما قياسيا يوميا بلغ 58046 إصابة.

ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الحالات المؤكدة في فرنسا إلى مليون و660 ألفا تقريبا، وهو ما يقترب من روسيا التي سجلت مليونا و730 ألف إصابة تشكل رابع أكبر حصيلة إصابات في العالم بالمرض بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وزادت حصيلة الوفيات بسببمرض كوفيد-19 في فرنسا بعد تسجيل 828 حالة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

وهذه الزيادة في الوفيات والإصابات تأتي رغم إعادة فرض إجراءات الإغلاق العام وتقييد الحركة اعتبارا من الجمعة الماضي. كما تفرض فرنسا حظر تجول ليليا وأمرت بإغلاق كل المحلات غير الأساسية.