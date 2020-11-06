تأهب أمني في السويد بعد معلومات عن هجوم وشيك

عواصم (وكالات)

رفعت الشرطة في السويد، أمس، حالة التأهب بعد معلومات عن التخطيط لهجوم إرهابي في البلاد. ونقل موقع «الكومبس» السويدي، أن الشرطة أعلنت الشرطة حالة «حدث وطني خاص» وهي درجة من درجات التأهب، لتتمكن من التحرك بسرعة لمنع هجوم إرهابي محتمل.

وقال قائد الشرطة الوطنية ستيفان هيكتور في بيان صحافي: «تتمتع الشرطة بقدرة عالية في جميع أنحاء البلاد، وبإعلان حدث وطني خاص، نحصل على تنظيم أكبر ومرونة أوسع لمنع الهجمات والتصرف بسرعة إذا وقع حادث».

ونشرت صحيفة «سيدسفينسكان» أنباء تقول إن لدى الشرطة معلومات مفصلة عن جريمة إرهابية مروعة. وأعلنت الحكومة السويدية أمس الأول، تمديد الرقابة على الحدود حتى مايو 2021، بعد ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.