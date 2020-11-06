أذربيجان: السيطرة على 200 بلدة في «قرة باغ»

باكو، يريفان (وكالات)

أعلنت أذربيجان أمس، أن قواتها سيطرت على أكثر من 200 بلدة في إقليم ناغورنو قرة باغ منذ بداية القتال في سبتمبر، فيما اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بارتكاب جرائم حرب في الإقليم.

وأفاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر تويتر بسيطرة قواته على 7 قرى جديدة في محافظات جبرايل وزنكيلان قوبادلي في ناغورنو قرة باغ، بينما أكد رئيس وزراء البلاد علي أسعدوف خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أنه «تم حتى الآن تحرير 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 نقطة مأهولة».

بدورها، ذكرت الدفاع الأذربيجانية أن القوات الأرمنية انسحبت من مواقع لها على محور قوبادلي جنوبي ناغورنو قرة باغ تحت ضربات الجيش الأذربيجاني. كما نفت الدفاع الأذربيجانية صحة اتهام يريفان للجيش الأذربيجاني بقصفه عاصمة ناغورنو قرة باغ ستيباناكيرت، ووصفته بأنه يمثل «معلومات مضللة».

سياسياً، اتهم أسعدوف أرمينيا بمحاولة توريط دول أخرى، وبخاصة أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في نزاع قره باغ، من خلال قصفها مدناً أذربيجانية تقع بعيداً عن منطقة النزاع، وذلك بغية استفزاز أذربيجان لفتح نيران جوابية.

من جانبه، أعلنت أرمينيا أمس، أن جيش أذربيجان شن هجمات مكثفة خلال الليل على بلدة شوشي الرئيسية والعاصمة الإقليمية ستيباناكيرت في منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها. وقال المتحدث العسكري الأرميني شوشان ستيبانيان في بيان إن ثلاثة مدنيين قتلوا في ستيباناكيرت عندما أصاب صاروخ مبنى سكنيا. وكررت وسائل الإعلام الرسمية الأرمينية زعمها بأن القوات التركية متورطة بشكل مباشر في الصراع. وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية أن «القوات الأذربيجانية التركية فتحت النيران المكثفة على بلدة شوشي ومدينة ستيباناكيرت طوال الليل».

بدوره، صرح مهير غريغوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا، خلال اجتماع لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بأن «أذربيجان، بدعم سياسي عسكري مباشر من تركيا وباستخدام إرهابيين من سوريا وليبيا، ترتكب جرائم حرب في ناغورنو قرة باغ». وقال إن «المقاتلين من الجانب الأذربيجاني يعتمدون أساليب الجماعات الإرهابية، مثل التعذيب والإعدام وقطع رؤوس الأسرى والتمثيل بجثث القتلى»، معتبرا أن «سجل القيادة الأذربيجانية مليء بجرائم حرب». وحسب غريغوريان، فإن «أذربيجان أصبحت أمام أعين الجميع موطئ قدم لتسلل الإرهابيين وأيديولوجيتهم إلى فضاء رابطة الدول المستقلة».

في غضن ذلك، أرسلت إيران أمس، قوات وآليات إلى مناطق شمال غرب البلاد المحاذية لحدود أرمينيا وأذربيجان للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوعين.