النمسا تقرر إغلاق بعض المساجد بعد اعتداء فيينا

فيينا (وكالات)

أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق بعض المساجد بعد 4 أيام من الهجوم الذي نفذه أحد المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة مزدحمة في العاصمة فيينا، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية.

وأكدت «الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا»، أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجداً في هذا البلد، في بيان أنها أغلقت مكاناً للعبادة «مخالفاً لعقيدتها».

وقال رئيسها أوميت فورال إن «الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا».

وقالت المتحدثة باسم النيابة نينا بوسيك أمس، إنه تم الإفراج عن 6 من المشتبه بهم بسبب تعذر صحة إثبات الشكوك المتعلقة بهم.