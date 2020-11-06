وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثي

صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن مختطفاً توفي جراء التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة إب. وأكدت المصادر أن المختطف محمد علي حسن الأديب توفي في أحد سجون الميليشيات بمديرية «القفر» بمحافظة إب، بعد 10 أشهر من اختطافه وتعرضه للتعذيب، مؤكدةً أن عناصر الميليشيات المشرفة على السجن منعت الأديب من تلقي العلاج، في الوقت الذي يعاني فيه أمراضاً مزمنة، واستمر ذلك حتى فارق الحياة.

ودانت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، وفاة الأديب في سجن يتبع ميليشيات الحوثي، إثر تعرضه لعمليات تعذيب.

من جهتها، ذكرت مصادر أخرى أن الأديب كان قد اختطف بسبب رفضه إرسال أبنائه للقتال في صفوف الحوثيين بالإكراه.

وتوفي العشرات من المختطفين والأسرى في سجون ميليشيات الحوثي جراء التعذيب والإهمال، فيما خرج العشرات من سجونها بجروح مختلفة وإعاقات دائمة.