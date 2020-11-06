بريطانيا تسجل 355 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سجلت 23287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما رصدت المملكة المتحدة وفاة 355 شخصاً جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

بذلك، يرتفع مجمل من توفوا في غضون 28 يوماً من أول اختبار إيجابي لفيروس كورونا في بريطانيا إلى 48475، وعدد الإصابات إلى مليون و146 ألفاً و484، وفقاً للبيانات.

تتزامن هذه الأرقام مع بدء تطبيق تدابير جديدة للحجر المنزلي وغلق المتاجر تدوم أربعة أسابيع.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه إلى الوحدة من أجل مواجهة الفيروس. وقال، أمس الخميس، مع دخول الإجراءات حيز التطبيق "بينما يؤلمني أن أطلب مرة أخرى من كثيرين أن يتخلوا عن الكثير، أعلم أنه يمكننا معاً تخطي ذلك".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نستطيع فعل ذلك، يمكننا فعل ذلك بحلول الثاني من ديسمبر"، واعتبر أن الالتزام بالتدابير يمكن أن يسمح للناس بالتمتع "بعيد ميلاد عادي قدر الإمكان".