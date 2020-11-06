تقارير: بايدن سيوجه خطاباً إلى الأميركيين هذا المساء

أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن سيلقي خطاباً إلى الأميركيين هذا المساء.

وذكرت تقارير وسائل إعلام متعددة من بينها محطات "فوكس نيوز" و"سي إن إن" و"سي بي إس" التلفزيونية أن بايدن يعتزم الإدلاء بكلمة خلال وقت ذروة مشاهدة التلفزيون.

وسيلقي نائب الرئيس السابق كلمته من معقله في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ولم يعلن جو بايدن (77 عاما) فوزه في السباق الرئاسي، لكن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي اعتبرت، اليوم الجمعة، أنه "هذا الصباح، بدا واضحاً أنّ الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض".

وتابعت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، أنّ "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".

يأتي ذلك فيما يقترب بايدن من الفوز بالانتخابات، التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، بعد أن قلب تأخره في ولاية بنسلفانيا الحاسمة وتقدم على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وواصل المرشح الديمقراطي توسيع الفارق مع الرئيس ترامب مع استمرار إحصاء الأصوات المرسلة بالبريد. وأغلب تلك الأصوات تصب لصالح الحزب الديمقراطي. ما يرجح أن يستمر بايدن في التقدم في هذه الولاية.

كما يتقدم بايدن على ترامب في ولاية نيفادا. وبات قريبا من الفوز بالانتخابات، لكن أيا من وسائل الإعلام الأميركية الكبيرة لم تعلن فوزه حتى الآن.

وحصل بايدن على 254 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي. وإذا فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا، البالغ عددهم 20 صوتا، فإنه سيتجاوز الحاجز المطلوب للفوز بسباق البيت الأبيض وهو 270 صوتاً.

وتشكك حملة الرئيس ترامب في تقدّم بايدن في ولايات رئيسية، وتشدد على أنّ الانتخابات "لم تنته".

في الأثناء، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي إنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

وقال كودلو، لشبكة "سي إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية اليوم الجمعة "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة"، بعد أن سئل عما إذا كان ضروريا حدوث انتقال سلمي للسلطة كي تظل الأسواق هادئة.

وقال إن "هذه هي الديمقراطية الأكبر في العالم، ونحن ملتزمون بحكم القانون وكذلك سيكون هذا الرئيس".