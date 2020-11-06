رئيسة مجلس النواب الأميركي تصف بايدن بـ«الرئيس المنتخب»

وصفت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، جو بايدن بأنّه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس "هذا الصباح، بدا واضحاً أنّ الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض".

وتابعت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، أنّ "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".

جاءت هذه التصريحات بعد تقدّم بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً حتى الآن.

وتمكن بايدن من قلب تأخره في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، اليوم الجمعة، مع استمرار إحصاء الأصوات المرسلة بالبريد. وواصل المرشح الديمقراطي توسيع الفارق مع الرئيس ترامب.

وحصل بايدن، حتى الآن، على 254 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي. وإذا فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا، البالغ عددهم 20 صوتا، فإنه سيتجاوز الحاجز المطلوب للفوز بسباق البيت الأبيض وهو 270 صوتاً.