بريطانيا تعزل القادمين من الدنمارك بعد تحور كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها قررت فرض عزل لمدة أسبوعين على المسافرين القادمين من الدنمارك، بعد تحور نادر لفيروس كورونا المستجد في مزارع المنك هناك.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، في بيان "اتخذت قراراً سريعاً بإزالة الدنمارك على وجه السرعة من القائمة الحكومية لممرات السفر كإجراء احترازي نظراً للتطورات الأخيرة".

وقالت الدنمارك، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها رصدت تحوراً "فريداً" للفيروس لديه القدرة على عرقلة العمل على تطوير لقاح.

وينسق مسؤولو الصحة في الدنمارك جهودهم مع منظمة الصحة العالمية لاحتواء تفشي المرض، بما يشمل إعدام جميع حيوانات المنك، البالغ عددها حوالي 17 مليون حيوان.

وأكدت السلطات الصحية في الدنمارك أنها سجلت، منذ يونيو الماضي، إصابة 214 شخصاً بسلالات من فيروس كورونا المستجد المتحور والمرتبط بحيوانات المنك.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت، أمس الخميس، إغلاق منطقة كبيرة غرب البلاد، بعد اكتشاف الشكل المتحور من فيروس كورونا تبين أنه انتقل بين حيوانات المنك والبشر.

ونُصح سكان سبع بلديات في شمال جوتلاند بالبقاء في مناطقهم حتى 3 ديسمبر المقبل.