النرويج تفرض قيودا وعزلا عاما لوقف تفشي كورونا

فرضت سلطات العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الجمعة، عزلاً عاماً وجملة من الإجراءات من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها ستغلق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة وستقيد بعض الخدمات في المقاهي والمطاعم.

وأكد رايمون يوهانسن رئيس بلدية أوسلو، خلال مؤتمر صحفي «نفرض عزلاً عاماً في أوسلو. الأعداد واضحة. أعداد الحالات المصابة في ازدياد».

يبدأ سريان القواعد الجديدة يوم الاثنين في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش وينتهي خلال ثلاثة أسابيع إذا لاحظت السلطات انخفاض أعداد الإصابات الجديدة.

تأتي الإجراءات في العاصمة بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء أرنا سولبرج سلسلة توصيات وقيود جديدة تشمل حث النرويجيين على تجنب السفر والبقاء في المنازل قدر المستطاع.

أرنا سولبرج رئيس وزراء النرويج

من بين تلك القيود، خفض الحد الأقصى الحالي، البالغ 50 شخصا للتجمعات الخاصة، إلى 20 شخصاً بدءاً من يوم الاثنين.

وسوف يتعين على غير المقيمين الذين يصلون من البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة، تقديم نتيجة سلبية لفحوص أجروها قبل 72 ساعة على الأقل من الدخول، ثم يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي في فنادق الحجر الصحي المخصصة لمدة 10 أيام ليتم فحصهم مرة أخرى.

وسجلت النرويج، التي يبلغ عدد سكانها 5,3 مليون نسمة، نحو 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و282 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدد التراكمي للإصابة بالفيروس لكل مئة ألف شخص في النرويج سجل 105.3 حتى اليوم الجمعة وهو ثالث أقل عدد في أوروبا بعد فنلندا وإستونيا.

لكن توجد اختلافات بين المناطق، وتشعر السلطات بقلق بالغ بشأن الوضع في أوسلو وبرجن ثاني أكبر مدن البلاد.