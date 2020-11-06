السعودية: 436 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس بها 349822 حالة.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات الفيروس، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 465 حالة تعاف. بذلك، يرتفع العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 336533 حالة.

وأحصت المصالح الصحية في المملكة 17 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5506 حالات وفاة.