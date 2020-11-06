الدنمارك: إصابة 214 شخصاً بفيروس كورونا المتحور من حيوانات المنك

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك، منذ يونيو الماضي، إصابة 214 شخصاً بسلالات من فيروس كورونا المستجد المتحور والمرتبط بحيوانات المنك.

ونشر معهد الأمصال، المسؤول عن الأمراض المعدية في الدنمارك، تقريراً على موقعه الإلكتروني عن هذه الإصابات.

ودفع اكتشاف انتقال الفيروس المتحور من حيوانات المنك إلى البشر، الدنمارك إلى إعدام كل هذه الحيوانات التي يربيها المزارعون للاستفادة من فرائها.

وشملت الحصيلة 200 شخص في منطقة "نورث جوتلاند" غرب الدنمارك، التي تضم معظم مزارع حيوانات المنك في البلاد والبالغ عددها 1100 مزرعة.

وقال المعهد إن خمس مجموعات لأشكال مختلفة من الفيروس مرتبطة بحيوانات المنك، تم العثور عليها حيث ترتبط بمخاوف بالأساس بما تسمى بـ"المجموعة الخامسة" التي تبين أنها تضعف القدرة على تشكيل أجسام مضادة وربما تجعل اللقاحات غير فعالة في المستقبل.

وشخصت حالة 12 شخصاً على أنها إصابة بسلالة من المجموعة الخامسة، على الرغم من أنه لم تظهر عليهم أعراض أكثر حدة من تلك التي ظهرت على الآخرين.

ويمكن أن يحدث تحور للفيروس، عندما تنقل الفيروسات من نوع إلى آخر، على سبيل المثال عن الانتقال من حيوانات المنك إلى البشر أو العكس.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت، أمس الخميس، إغلاق منطقة يؤثر على نحو 280 ألف شخص في غرب البلاد، بعد اكتشاف الشكل المتحور من الفيروس كورونا تبين أنه انتقل بين حيوانات المنك والبشر.

ونصح سكان سبع بلديات في شمال جوتلاند بالبقاء في مناطقهم حتى 3 ديسمبر المقبل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن في مؤتمر صحفي إن الإغلاق، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام، ضروري للسيطرة على الفيروس.

وتدرس منظمة الصحة العالمية، السلامة البيولوجية في مزارع تربية المنك في بلدان العالم بعد أن أمرت الدنمارك بإعدام كل حيوانات المنك فيها بعد ظهور فيروس كورونا بينها.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء الفنيين المعنيين بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن انتقال الفيروس بين الحيوانات والبشر "مثار قلق"، لكنها أضافت "التحورات (في الفيروسات) أمر عادي. هذا النوع من التغيرات في الفيروس أمر نتتبعه منذ البداية".

وقال خبير ثان بمنظمة الصحة إن الخطر في الحيوانات الأخرى أقل بكثير منه في حيوانات المنك.

وقالت فان كيركوف "نعمل مع المكاتب الإقليمية... في المناطق التي توجد بها مزارع المنك، وندرس الأمن البيولوجي لمنع حالات الانتشار".

كانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قد قالت، أول أمس الأربعاء، إن بلادها ستعدم ما يصل إلى 17 مليون حيوان منك بعد تحور الفيروس.

وأضافت أن السلطات الصحية عثرت على سلالات للفيروس في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية على الفيروس المتحور.

وتابعت "علينا مسؤولية هائلة تجاه شعبنا. غير أنه ومع التحور الذي اكتُشف الآن، أصبح علينا مسؤولية أكبر تجاه باقي العالم أيضاً".

وأردفت قائلة "الفيروس المتحور في المنك قد يمثل خطورة بالنسبة لفعالية اللقاح المستقبلي. وهذا معناه المخاطرة باحتمال انتشاره من الدنمارك إلى دول أخرى".