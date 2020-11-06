تعزيز إجراءات حماية بايدن مع اقترابه من الفوز بالرئاسة الأميركية

ستعزز إدارة حماية الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الحكوميين، الإجراءات الأمنية حول المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وسيرسل الجهاز السري مزيداً من عناصره إلى مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعدما أبلغت حملة بايدن الوكالة الفدرالية أنها ستستمر في شغل مركز المؤتمرات في ويلمينغتون المدينة التي يعيش فيها بايدن وقد يلقي منها خطابا الجمعة.

ووفرت هذه الوكالة الفدرالية الحماية لبايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وفقًا لشبكة «سي إن إن»، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وهذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض، لكنها ليست بحجم الحماية التي تؤمن للرئيس نفسه. في المقابل، تصبح الحماية شبيهة بتلك التي يتمتع بها الرئيس إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح «الرئيس المنتخب» حتى تنصيبه في 20 يناير.