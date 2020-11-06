الكويت ترصد 825 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، أنها رصدت 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 130463 في حين سجلت وفاة 5 أشخاص إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 804 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي الخاص بمتطورات المرض، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات في العناية المركزة 115 حالة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إن 699 حالة شفاء سجلت بين المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء، في البلاد إلى 121263 حالة.