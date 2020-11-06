بايدن يتقدم في جورجيا وبنسلفانيا ويقترب أكثر من الرئاسة

واصل المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم الجمعة، تقدمه على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين.

بذلك، يقترب نائب الرئيس الأميركي السابق أكثر فأكثر من البيت الأبيض بعد ساعات من تصريح ترامب بأن الانتخابات "سُرقت" منه.

ووفقاً لمعظم شبكات التلفزيون الكبرى، حصل بايدن على 253 صوتاً في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز في الانتخابات مقابل 214 صوتاً لترامب ويتقدم في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا.

وإذا فاز بولاية بنسلفانيا أو باثنين من ثلاث ولايات هي جورجيا ونيفادا وأريزونا، فسيصبح يايدن (77 عاماً) الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وفي بنسلفانيا، التي لها 20 صوتاً في المجمع الانتخابي، قلص بايدن الفارق بينه وبين ترامب المتقدم إلى 18 ألف صوت فحسب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وفي جورجيا، قالت قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأميركية ومركز "إديسون" للأبحاث إن جو بايدن متقدم بفارق 917 صوتاً، مع استمرار فرز الأصوات في هذه الولاية الحاسمة.

وإذا فاز بايدن بولاية جورجيا، فسيكون أول مرشح ديمقراطي للرئاسة يحقق ذلك منذ فعلها الرئيس السابق بيل كلينتون الذي فاز في انتخابات عام 1992.

ومن المتوقع أن يتسع الفارق لصالح بايدن، إذ إن الكثير من الأصوات الجاري فرزها جاء من مناطق مؤيدة للحزب الديمقراطي.

وفي أريزونا، التي يتقدم بها بايدن، تقلص الفارق بينه وبين ترامب إلى نحو 47 ألف صوت في وقت مبكر اليوم الجمعة فيما لا يزال متقدما في نيفادا بفارق 11500 صوت تقريباً.