لحظة الحسم تقترب.. بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا

قالت قناة "سي.إن.إن"، اليوم الجمعة، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتقدم في جورجيا بفارق 917 صوتاً، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

والسباق بين بايدن والرئيس دونالد ترامب متقارب بشدة، حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز.

ويواصل بايدن، النائب السابق للرئيس الأميركي، تقليص الفارق، الذي يتقدم به ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولايتي نيفادا وأريزونا، مقتربا من الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز.