باكستان تسجل 1376 إصابة جديدة بـ«كورونا» و30 وفاة

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد إلى 6923 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 340 ألفا و251.

ولا يزال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و609 آلاف و513 اختبارا للكشف عن الإصابات بالفيروس، و35 ألفا و745 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 317 ألفا و86 من المصابين، فيما لا يزال 830 مريضا في حالة خطيرة.