حظر تجول في إيطاليا لمنع تفشي الموجة الثانية من «كورونا»

تعيد مناطق واسعة في إيطاليا، اليوم الجمعة، فرض تدابير إغلاق ومنع تجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء «طفرة» الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

في إيطاليا، يبدأ الجمعة تطبيق حظر تجول اعتباراً من الساعة 22,00 لغاية 05,00 ويستمر حتى الثالث من ديسمبر. وفرض على المدارس التعليم عن بعد، فيما تغلق المتاحف والمراكز التجارية أبوابها خلال عطلة الأسبوع.

وستُقسّم المناطق الإيطالية العشرين إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء تبعاً لخطورة الوضع الوبائي فيها، وستُفرض في كل منطقة قيود متفاوتة.

وصُنفت لومبارديا وبييمونته وفاليه داوستا وكالابريا بين «المناطق الحمراء» ما يعني أنها «عالية الخطورة» وأعيد فرض تدابير تطال 16 مليون إيطالي وإن كانت أقل صرامة مقارنة بالربيع الماضي.

في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا قال مصفف الشعر فرانشيسكو بوتشو لوكالة فرانس برس «زبائني كانوا خائفين جدا» مضيفاً «الأسبوع الماضي استقبلت زبونين فقط وأحياناً واحداً، لذا لا فائدة لي من إبقاء الصالون مفتوحا، لم يعد هناك أي شخص في الخارج، المكاتب مغلقة».

وباتت أوروبا في الأسابيع الأخيرة مركزا للوباء وتشهد أسرع انتشار له في العالم ويسجل فيها أكبر عدد من الإصابات بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وأحصت أكثر من 11,6 مليون إصابة نصفها في روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وقرابة 294 ألف وفاة.

أكد المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه أن أوروبا تشهد راهنا «طفرة» في عدد الإصابات مع تسجيل «مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط» فيها و«نشهد أيضا زيادة تدريجية في الوفيات».

وأضاف أنه «مع تعميم وضع الكمامة والرقابة الصارمة على التجمعات، يمكننا إنقاذ حياة أكثر من 261 ألف شخص بحلول شباط/فبراير في أوروبا».



