الشرطة الألمانية تداهم شققاً ومكاتب على خلفية هجوم فيينا الإرهابي

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إنها تجري عمليات مداهمة لشقق ومكاتب في ألمانيا حول روابط محتملة مع منفذ هجوم فيينا الإرهابي الذي أعلن ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الشرطة الجنائية الفدرالية في تغريدة أن العمليات تجرى في اوسنابروك وكاسيل وبينبرغ وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص "لا يعتقد أنهم ضالعون في الهجوم. لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".