الإعصار «إيتا» يخلف أكثر من 50 قتيلاً في غواتيمالا

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي أن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم جرّاء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار «إيتا» الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.

وكان مسؤولون محليون بغواتيمالا قد حذروا، الخميس، من مصرع عشرات الأشخاص داخل منازلهم بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة التي أحدثها الإعصار «إيتا» مناطق شاسعة من البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث في غواتيمالا في بيان إن 75 شخصا قد يكونون في عداد الخطر بعد ما غطت الانهيارات الطينية نحو 15 منزلا في بلدة سان كريستوبال فيراباز الواقعة على بعد حوالي 193 كيلومترا شمال مدينة غواتيمالا.

وتسببت الإعصار «إيتا» في هطول أمطار غزيرة وفيضانات كارثية في أميركا الوسطى مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.