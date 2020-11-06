البرازيل تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و630 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 22294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالإضافة إلى 630 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وسجلت البلاد خمسة ملايين و612319 حالة في المجمل منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 161736، وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة.