قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل سجلت 22294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالإضافة إلى 630 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
وسجلت البلاد خمسة ملايين و612319 حالة في المجمل منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 161736، وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة.