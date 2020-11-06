جدل يرافق انتخاب أحد أصغر أعضاء الكونجرس سنّاً في التاريخ

بات الجمهوري ماديسون كوثورن البالغ 25 عاماً أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنّاً في تاريخ الكونغرس الأميركي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.

ووفقاً لنتائج شبه نهائية صدرت الثلاثاء، فاز كوثورن بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية كارولاينا الشمالية بنسبة 54,5 بالمائة من الأصوات ضد منافسه الديموقراطي الضابط المتقاعد مو ديفيس البالغ 62 عاماً.

وكوثورن الذي أصيب بالشلل جرّاء حادث عندما كان عمره 18 عاماً ويستخدم الآن كرسياً نقّالاً، من المتوقّع أن يصبح أصغر عضو في الكونغرس منذ وليام سي. كلايبورن الذي انتخب عام 1797 وهو في سنّ 22 عاماً.

ورغم أنّ كلايبورن كان أصغر بثلاث سنوات من السنّ المطلوب بموجب الدستور وهو 25 عاماً، إلا أنّ مجلس النواب قرّر حينها تثبيت انتخابه.

وكوثورن أصغر بأربع سنوات من النائبة اليسارية الكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي كانت تبلغ من العمر 29 عاماً عندما تم انتخابها عام 2018.

وقال كوثورن لمؤيّديه على تويتر "أشكركم من صميم قلبي".

وتعرّض أصغر نائب منتخب لمزيد من الانتقادات هذا الأسبوع على الرغم من وعوده برأب الصدع بين الاميركيين عندما غرّد بعد إعلان فوزه، متوجّهاً الى خصمه بالقول "إبك أكثر، أيها اليبرالي".



