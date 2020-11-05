الدنمارك تغلق منطقة بعد اكتشاف شكل متحول من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، إغلاق منطقة في غرب الدنمارك، بعد اكتشاف شكل متحول من فيروس كورونا تبين أنه انتقل بين حيوانات المنك والبشر.

ونصح سكان سبع بلديات في شمال جوتلاند بالبقاء في مناطقهم حتى 3 ديسمبر المقبل. ويؤثر هذا الإغلاق على نحو 280 ألف شخص.

وقالت ميته فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك، في مؤتمر صحفي، إن الإغلاق، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام، ضروري للسيطرة على الفيروس.

وحثت فريدركسن جميع السكان في البلديات السبع على الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، نصحت السلطات العمال بالعمل من المنزل، واقتصار التجمعات العامة على 10 أشخاص على الأكثر.

واعتبارا من يوم السبت، لن يُسمح إلا للمطاعم والحانات بتقديم الوجبات الجاهزة. كما ستغلق المتاحف والمكتبات وحمامات السباحة والصالات الرياضية.

مزارع ينقل الحيوانات بعد إعدامها

كانت رئيسة الوزراء علنت، الأربعاء، أن بلادها ستعدم ما يصل إلى نحو 17 مليون حيوان منك بعد تحور فيروس كورونا الذي اكتُشف في الحيوانات وانتقاله للبشر.

وأضافت فريدريكسن أن السلطات الصحية عثرت على سلالات للفيروس في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية.

واستمر تفشي المرض في مزارع المنك في الدنمارك، أكبر منتج لفراء المنك في العالم، على الرغم من الدعوات المتكررة لإعدام الحيوانات المصابة منذ يونيو الماضي.