الرئاسة الأميركية.. طعون واضطرابات

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

لم يحسم فرز الأصوات المستمر لليوم الثاني على التوالي الفائز بالرئاسة الأميركية، بل زاد الأزمة تعقيداً بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي هدد بتقديم مزيد من الطعون القضائية على النتائج بسبب ما وصفه بـ«التلاعب بأصوات الناخبين»، وسط توقع حملته الإعلان عن فوزه بالرئاسة اليوم الجمعة، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعربت حملته عن ثقتها بالفوز وتنصيبه رئيساً، ووصفت وسط إطلاق موقع إلكتروني لـ«بدء مرحلة انتقال إلى بيت أبيض يقوده الديمقراطيون في يناير»، دعاوى ترامب بأنها «فاشلة وغير مجدية». في وقت تصاعد خروج المحتجين من مؤيدي الجمهوريين والديمقراطيين إلى الشوارع لاسيما في أريزونا وميشيجن وأوريجون. واعتقلت الشرطة العشرات في نيويورك ودنفر ومينيابوليس، وسط دعوات لأكثر من 100 تجمع في أنحاء الولايات المتحدة حتى غد السبت.

ووسط إحصاء فوز بايدن بـ(264) صوتاً (يحتاج 6 أصوات للفوز)، وترامب بـ(214) صوتاً، وبانتظار الانتهاء من فرز أصوات البريد في 5 ولايات هي بنسلفانيا (20)، ونيفادا (6)، وجورجيا (16)، ونورث كارولاينا (15)، وآلاسكا (3)، جدد ترامب اتهاماته بحدوث تزوير في ولايات فاز فيها بايدن، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «سنطعن على نتائج جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخراً بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات». فيما توقع مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ورجح أن يفوز الرئيس الجمهوري في الانتخابات بحلول مساء اليوم الجمعة على أقرب تقدير، معتبراً أن فرصه في حسم السباق الرئاسي جيدة.

لكن حملة ترامب خسرت الدعوى القضائية التي قدمتها لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجن. وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى الحكم شفهيا، وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب اليوم الجمعة. كما رفض القاضي في ولاية جورجيا جيمس باس دعوى قدمتها حملة ترامب لتأمين بطاقات الاقتراع بطريقة كان يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات في عملية الفرز أو حتى وقفها، قائلاً، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المسؤولين أساءوا التعامل مع أوراق الاقتراع.

وكان ترامب طالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات، كما طالب بعدم احتساب أي أصوات يتم تلقيها بعد انتهاء الاقتراع. وكتب في تغريدة أولى «أوقفوا الفرز!»، وكتب في الثانية: «لن يتم احتساب أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات». فيما وضعت «تويتر» تحذيراً على تغريدة «أنه لن يجري إحصاء الأصوات التي يتم تسليمها بعد يوم الانتخابات»، ووصفت ذلك بأنه محل نزاع وقد يكون مضللاً.

من جهته، قال بايدن، إن حملته متفائلة وتنتظر نتيجة فرز جميع الأصوات، وكتب في تغريدة عبر «تويتر»: «تحلوا بالصبر، أيها المواطنون. يتم الآن فرز الأصوات، ونشعر بالرضا عن موقعنا». وعبرت مديرة حملة المرشح الديمقراطي جين أومالي ديلون عن ثقتها بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة بعد الفوز في نيفادا، ووصفت الدعاوى التي يتم رفعها من جانب ترامب بأنها استراتيجية فاشلة وغير مجدية بهدف منع فرز الأصوات»، وقالت: «جو بايدن سيكون الرئيس المقبل، ونتوقع فوزاً في عدد من الولايات المتأرجحة، لكن الأمر قد يستغرق فترة أطول، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء».

ميدانياً، اندلعت اضطرابات في عدد من المدن الأميركية خلال الساعات الـ24 الماضية. ففي ولاية أوريجون، اعتقلت الشرطة 11 شخصاً وصادرت أسلحة بعد أعمال شغب في بورتلاند. ودعت الحاكمة كيت براون الحرس الوطني لقمع الاضطرابات حيث شوهد متظاهرون وهم يخربون الشركات المحلية، وكتبت في تغريدة على «تويتر»: «بينما ننتظر نتائج الانتخابات، يتمتع سكان أوريجون بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، لكن أعمال العنف السياسي والترهيب وتدمير الممتلكات لن يتم التسامح معها».

وتظاهر آلاف من أنصار بايدن في نيويورك للمطالبة بـ«احتساب كلّ الأصوات». وقامت الشرطة بفض الحشود بعد أن اشتبك المتظاهرون مع ضباط، وقالت إنها صادرت أسلحة واعتقلت نحو 50 متظاهراً. كما حدثت اعتقالات في دنفر ومينيابوليس. وتجمع أنصار ترامب وبعضهم كان مسلحاً أمام مركز اقتراع في فينيكس بولاية أريزونا، للدعوة إلى فرز جميع الأصوات. كما تجمع مؤيدو ترامب في دتروسيت بولاية ميشيجن، لدعوة مسؤولي الانتخابات إلى التوقف عن فرز الأصوات بالبريد. في وقت ترددت أنباء عن إقامة أكثر من 100 تجمع في أنحاء البلاد حتى غد السبت.

ويستفيد ترامب في أريزونا من الأصوات التي يتم فرزها تباعاً. إذ إن الفارق يتقلص بينه وبين منافسه، وقد يخسر المرشح الديمقراطي كبار الناخبين الـ11 الذين تم احتسابهم لصالحه في وقت سابق على أساس نتائج جزئية ونماذج إحصائية. وأعلنت الوزيرة في ولاية أريزونا كاتي هوبز لقناة «إيه بي سي» أن «عملية فرز الأصوات قد تستمر حتى اليوم الجمعة على الأرجح».