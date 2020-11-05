فرنسا تدعم شراكة أوروبية أميركية جديدة

عواصم (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمس أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقامة علاقة جديدة عابرة للأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مهما كانت نتيجتها، وقال: «سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عابرة للأطلسي، تشكل شراكة جديدة»، مشيراً إلى أن أوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات، ورافضاً اتخاذ موقف مؤيد للديمقراطي جو بايدن أو الجمهوري دونالد ترامب. وأضاف «اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل».

وقال لودريان «لن نعود إلى الوضع الذي كان سائداً، إلى نوع من الماضي في العلاقة العابرة للأطلسي»، وأضاف «ما تغيّر هو واقع أن أوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات، على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية». وتابع «أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع وأقامت علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ أربع سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون. أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية». وأضاف «منذ أربع سنوات، خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة». وأشاد بـ«التاريخ الطويل، والقيم المشتركة والانتصارات المشتركة والمعارك المشتركة» بين أوروبا والولايات المتحدة من دون ذكر العلاقات التي شهدت توتراً مع ترامب، وقال «إنه يجب مواصلة العلاقات حتى إذا كان لدينا منذ أربع سنوات اختلافات كبيرة. هذا لا يمنع أننا لا نزال معاً في المعركة ضد الإرهاب، في دولة القانون التي نمثلها سوياً».

من جهته، رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني «بوندستاج» نوربرت روتجن أن رئاسة ترامب للولايات المتحدة ليست مجرد هفوة في التاريخ. وقال: «لا يمكنني قول إن ذلك كان خطأ وأن الأميركيين لاحظوه وأنهم يصوبونه الآن مجدداً ببساطة وبشكل سريع». وأضاف أنه «يسري بالنسبة لملايين من الناخبين في الولايات المتحدة.. سأنتخب ترامب بغض النظر عمّا هو عليه، لأنه يجعل لموضوعي الأولوية»، وذكر بشكل مباشر أمثلة على ذلك بموضوع الإجهاض والضرائب المخفضة وقوانين الأسلحة. وأكد أن تجاوز الانقسام داخل المجتمع سيكون مهمة محورية بالنسبة لجو بايدن، إذا صار رئيساً للولايات المتحدة.

إلى ذلك، اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترامب بارتكاب استغلال فاضح للسلطة لطلبه وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء هذه العملية. وقال النائب الألماني مايكل يورغ لينك منسق المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة هذا الاقتراع: «الأمر المقلق حقاً هو طلب الرئيس الأميركي وقف فرز الأصوات وسط الأبهة الرئاسية في البيت الأبيض محوطاً بكل رموز السلطة بسبب انتصاره المزعوم. هذا استغلال فاضح للسلطة». وأكد مجدداً أن اتهامات ترامب بحصول تلاعب لا أساس لها، وقال: «زملاؤنا لا يزالون على الأرض ويؤكدون أن مراقبي الانتخابات التابعين لكل الأطراف سمح لهم بالدخول ويستمر فرز الأصوات الواردة بالبريد بطريقة سليمة». وأشار إلى عدم وجود أي مؤشر إلى مشاكل في النظام المعتمد بل على العكس ثمة معالجة مهنية بالكامل لتدفق الأصوات عبر البريد. وأوضح «يقلقنا خصوصاً ألا تتمكن الولايات المتحدة من التخلص من الأشباح التي تحدث عنها ترامب». وقال «حتى لو أقر بهزيمته وسلم الحكم كما ينبغي، قد يختار أنصاره مدفوعين بالخطاب السائد، العنف أداة مشروعة لأنهم لا يشعرون بأنهم ممثلون ديموقراطياً». وحذر قائلاً: «هذا خطر سيتخطى يوم الانتخابات» بحد ذاته.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن كلا المرشحين لديهما فرص متساوية في الفوز، مشيرة إلى «عيوب واضحة في النظام الانتخابي الأميركي». وأضافت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أن «ذلك يعود في جزء منه إلى طبيعة عفا عليها الزمن للتشريعات ذات الصلة وللافتقار إلى قوانين في عدد من النواحي الأساسية». وأكدت أن روسيا تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من اختيار الرئيس القادم في إطار الالتزام الكامل بالدستور الأميركي، مضيفة «والأهم تجنب تكرار أعمال الشغب الواسعة في البلاد».