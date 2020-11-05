الانتخابات الأميركية: قيود إعادة الإحصاء.. وتدخل المحكمة العليا

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

وسط الأزمة المستمرة حول إعلان الفائز بالرئاسة الأميركية بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، أطلق الجمهوريون حملة لإعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن، ورفعوا دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيجن وبنسلفانيا، ولم يستبعدوا القيام بالمزيد، كما طلبوا من جورجيا فصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة وتأمينها كي لا تحصى. لكن ما هي القوانين التي تحدد مسألة فرز أوراق الاقتراع وفق الولايات؟

في أريزونا، تُجرى عملية إعادة الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية، ولا يوجد موعد نهائي محدد لاستكمال إعادة الإحصاء. أما في جورجيا، فيمكن للمرشح أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية، ويجب طلب إعادة الإحصاء في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج. وفي ميشيجن، يكون إعادة الإحصاء ملزماً إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت، ويجب تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.

وفي نيفادا، يمكن للمرشح المهزوم أن يطلب إعادة الإحصاء، بغض النظر عن هامش الفوز، ويجب طلب إعادة الإحصاء في غضون ثلاثة أيام عمل من الإحصاء الرسمي للأصوات. أما في نورث كارولاينا، فيمكن إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة. وبالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات بالولاية، فإن الموعد النهائي لطلب إعادة الإحصاء هو الساعة 12 ظهر ثاني يوم عمل بعد إحصاء الأصوات رسمياً. أما بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس انتخابات بالمقاطعة، فالموعد النهائي هو الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي.

وفي بنسلفانيا، تكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية. وهناك طريقتان أخريان لطلب إعادة الإحصاء تشمل طلب توقيع ما لا يقل عن ثلاثة ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء. ويكون الموعد التلقائي بحلول الخامسة من مساء يوم الخميس الثاني بعد الانتخابات، لكن إذا ما طُلبت إعادة الإحصاء رسمياً، فإن الموعد النهائي هو خمسة أيام بعد الانتخابات. وفي ويسكونسن، يمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، يجب تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.

ويثير سلوك ترامب الذي أعلن عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا للاعتراض على فرز الأصوات، خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات. وتستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترامب جانباً معيناً يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء «كوفيد- 19». وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها. ومن تلك التعديلات تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد، ما يتطلب مزيداً من الوقت لعملية فرز الأصوات. ويقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديموقراطيين.

كما تم الطعن بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات. وإذا ما نجح مسعاهم سيتمكن الجمهوريون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر. وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكنها رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة، وإن أبقت الباب مفتوحاً أمام تقديم طعن بعد الانتخابات. والمحكمة العليا أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.