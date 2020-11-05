ماكرون يعلن مضاعفة عدد قوات الأمن المنتشرة عند الحدود الفرنسية

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة عند الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير القانونية.

وأوضح ماكرون أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة «لو بيرتوس»، أن قرار مضاعفة عديد القوات اتُّخذ بسبب ارتفاع مستوى التهديدات بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس، وأشار إلى وجود 4 وحدات متنقلة بصدد الانتشار.

ومن ناحية ثانية، صرح ماكرون الذي كان يرافقه وزير الداخلية جيرالد دارمانان وسكرتير الدولة المكلف الشؤون الأوروبية كليمون بون أنه يؤيد «إعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن بالعمق وتشديد المراقبة عند الحدود».

وتابع «سأقدم في هذا الصدد مقترحات أولية للمجلس الأوروبي في ديسمبر حول إعادة النظر في طريقة تنظيم فضاء شينغن، وتعزيز ضمان أمن الحدود بشكل مشترك بوساطة شرطة أمنية فعلية عند الحدود الخارجيّة».

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الداخلية النمساوية، أمس، إن جميع الأشخاص الـ15 الذين اعتقلوا فيما يتعلق بالهجوم المسلح الذي وقع في فيينا الاثنين الماضي، ينتمون لأوساط متطرفة.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير الأمن العام فرانز روف قوله في مؤتمر صحفي «يمكن ملاحظة أن جميعهم مرتبطون بالأوساط المتطرفة».

ودعا قادة النمسا، أمس، إلى مزيد من التدابير القانونية لمكافحة التطرف وإصلاح وكالة الاستخبارات الداخلية في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع هذا الأسبوع، والذي ألقي باللائمة فيه على إرهابي معروف لأجهزة الاستخبارات كانت السلطات النمساوية تلقت تحذيرات بشأن محاولته شراء الذخيرة في سلوفاكيا.

إلى ذلك، قال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير إن مستوى التهديد الإرهابي في أوروبا «آخذ في الارتفاع» في أعقاب سلسلة هجمات فرنسا والنمسا.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، أكد بروكنشاير أن وكالات الاستخبارات ترى أنه من المحتمل جداً وقوع هجمات مماثلة في بريطانيا. وأوضح أن قرار رفع مستوى التهديد الإرهابي في المملكة من «مرتفع» إلى «شديد» يعود للأثر المحفز الذي قد تلعبه هجمات فرنسا والنمسا لشن هجمات على أجزاء أخرى من أوروبا.