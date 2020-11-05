باشاغا يتعهد بإيجاد حل لمعضلة الميليشيات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وعد وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تنتشر في الأراضي الليبية، وذلك خلال لقائه مع عدد من المسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، وذلك وفق ما أكدته مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد».

وأكدت المصادر الليبية أن القاهرة شددت على ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية واستبعاد العناصر الإجرامية والمتشددة المنخرطة في التشكيلات المسلحة، موضحةً أن رسائل المسؤولين المصريين كانت حاسمة بخصوص قضية وجود المرتزقة الأجانب وضرورة رحيلهم من ليبيا بالكامل.

ووصفت المصادر الليبية زيارة فتحي باشاغا إلى القاهرة بـ«الناجحة جدا»، بعد التوصل لتفاهمات هامة حول الترتيبات الأمنية السياسية داخل ليبيا، لافتة إلى أن باشاغا تعهد بوقف محاولة التصعيد والاستقطاب في المنطقة الغربية مقابل التزام المكونات العسكرية والسياسية شرق البلاد بذلك.

وأوضحت المصادر أن وزير داخلية الوفاق شدد على أهمية الدور المصري الفاعل في ليبيا، مشيرة إلى أن القاهرة أكدت لباشاغا تمسكها بوجود مؤسسة عسكرية ليبية قادرة على مكافحة الإرهاب بعيدا عن الميليشيات المؤدلجة والمتطرفة.

ووفقا للمصادر، أكدت مصر تمسكها بالتوصل لحل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وعدم وجود أطماع لديها في الدولة الليبية، موضحة أنها ترفض كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي في ظل وجود أطماع إقليمية في ثروات ليبيا النفطية.

وبحسب المصادر، شددت القاهرة على ضرورة تفعيل كافة التفاهمات التي توصل إليها العسكريون الليبيون في جنيف، وخاصة تجميد التدريبات العسكرية والأمنية داخل ليبيا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

إلى ذلك، كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز عن أن جلسات الحوار الليبي في تونس ستنقل على الهواء مباشرة.

وأكدت وليامز خلال حوار مع فضائية ليبية خاصة وجود ضمانات نجاح وقف دائم لإطلاق النار، وتحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم، وهذا سيجعل القضية ليبية أكثر منها قضية دولية.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن اللجنة الليبية العسكرية المشتركة حددت جدولاً زمنياً يطالب بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحة أن ذلك يعد ارتقاء للأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت وليامز أن المسؤولية تقع الآن على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب والمقاتلين الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر.

وأشارت ستيفاني أنه في اجتماعات غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، موضحة أن اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت، التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات، وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.

ورأت المبعوثة الأممية أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأنه يعني استمرار التدهور، واستشهدت بالمظاهرات في الشوارع، حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل، على حد تعبيرها.

وحول اجتماعات الحوار السياسي في تونس، أكد ضرورة التوصل لخارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات، لافتة إلى أن عدم ترشح أيا من الشخصيات المشاركة في اجتماع تونس لأي منصب سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث.

ودعت ويليامز مجلس النواب الليبي إلى المصادقة على السلطة التنفيذية المرتقبة، مؤكدة أن هناك دوراً مهماً جداً ينبغي أن يضطلع به البرلمان، بما في ذلك المُضي قُدماً لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.

وعن احتمال إخفاق البرلمان في هذه المهمة، قالت ويليامز: إن هناك خيارات ستطرح على طاولة الحوار في تونس كي لا يسمح لأي مؤسسة منفردة باختطاف المسار السياسي، موضحة أن هناك عدة أفكار سيتم طرحها خلال الاجتماعات.

الأمم المتحدة تطالب بإصدار قرار داعم لوقف النار

طالب ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار قرار داعم لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيفيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن موقف الأمين العام أنطونيو جوتيريش من صدور قرار من مجلس الأمن لتدعيم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا «إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائمًا للأطراف الليبية ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، قد طالبت الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن بتعجيل إصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، في إشارة لقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بغدامس والذي استمر ليومين.