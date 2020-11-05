المغرب يمدد «الطوارئ الصحية»

الرباط (وكالات)

قرّر المغرب تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس لمكافحة وباء «كوفيد-19»، شهراً آخر حتى 10 ديسمبر، بحسب ما أفادت الحكومة في بيان أمس. وقال البيان إن مجلس الحكومة قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا انتهاؤها في 10 نوفمبر، لمدة شهر إضافي في كل أنحاء البلاد، وذلك حرصاً من السلطات على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة «كوفيد 19». ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل ارتفاع متواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة.