الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً شمالي وشرق الجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تمكّن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطائرات التحالف العربي من تحقيق تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأحرزت قوات الجيش تقدماً كبيراً شرقي مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، وذلك بسيطرتها على أكثر من 5 كيلومترات وتأمينها بشكل كامل.

وقالت مصادر عسكرية: إن تلك التقدمات الكبيرة لقوات الجيش تأتي عقب عملية هجومية مباغتة، نفذوها على مواقع الميليشيات الحوثية غربي معسكر «الخنجر»، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع استراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب «خليف الأوعال، والراهنة، وشعبي الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع».

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تمكّنت قوات الجیش في جبهة «الخنجر» من إفشال مساعي الميليشيات المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الاستراتيجي وبين منطقة «المهاشمة»، التابعة لمديرية «خب الشعف»، كبرى مديريات المحافظة في المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وهو ما تظهره الصور التي تؤكد الضربات الموجعة التي تلقتها الميليشيات من قوات الجيش ومقاتلات التحالف المساندة لها، والتي أجبرت من تبقى منها إلى الفرار، بعد انهيار واسع في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية. وأكدت المصادر مقتل وجرح وأسر أعداد من العناصر الحوثية وتدمير نحو 10 آليات وأطقم عسكرية حوثية، بنيران الجيش والقبائل وبضربات جوية لطيران التحالف العربي.

كما تمكن الجيش اليمني من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شرقي مركز محافظة الجوف، وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش أسقطت طائرة «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي في مهمة استطلاعية فوق جبهة «دحيضة» شرقي «الحزم».

وأكدت قوات الجيش استمرارها في التقدم الميداني حتى تحرير كامل المحافظة، من ميليشيات الحوثي، وأضافوا أن «معركتهم مع العدو الحوثي لن تنتهي إلا بتحرير كامل البلاد من انقلابه واجتثاث تمرده، ويدعون المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات إلى عدم إرسال أبنائهم إلى محارق الموت والهلاك».

وفي سياق آخر، عم استياء شعبي واسع مركز مديرية النادرة بمحافظة إب، إثر سرعة جنونية لطقم يتبع مشرف ميليشيات الحوثي بالمديرية أسفرت عن دهس مواطن توفي بعدها على الفور.

وقال شهود عيان إن سائق الطقم العسكري التابع للقيادي الحوثي المدعو أبو فتح الصعدي، المعيَّن من الميليشيات مشرفا عسكريا للمديرية، دهس المواطن صبري عبدالله أحمد العميسي، وسط سوق مدينة «النادرة»، ما أدى إلى وفاته فوراً.

واستنكر الحاضرون السرعة الجنونية لعناصر الميليشيات الحوثية أثناء قيادة سياراتها العسكرية في شوارع المدينة المكتظة بالمارة، وعدم اكتراثها لأرواح المدنيين. وطالب ذوو الضحية بتسليم السائق للجهات القضائية، معتبرين مثل هذه الجرائم لا تقل شأنا عن «القتل العمد»، خصوصاً مع تزايد حوادث مشابهة في مختلف مديريات المحافظة.

وتصاعدت جرائم دهس عناصر الميليشيات للمواطنين في كثير من المدن الخاضعة لسيطرتها، بينها وفاة شاب في العشرينيات من عمره وسط العاصمة صنعاء قبل نحو شهر نتيجة لدهس طقم حوثي أثناء سرعة كبيرة في الشارع الدائري المزدحم.

التحالف: تدمير «مسيّرة» أُطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي أمس، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية». وأضاف: «الهجوم جاء ضمن طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران السعودية».

اليمن: إيران والحوثي يسعيان لاستبدال الجيش بميليشيا طائفية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن نظام طهران وأداته ميليشيات الحوثي الإرهابية، يسعيان لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني وإحلالها كبديل للجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع تويتر، أن «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تقوم بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دُفعا عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثي وإيران، بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب». واعتبر ذلك «انقلاباً على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزازاً وتحدياً لإرادة كل اليمنيين».

وأرفق وزير الإعلام اليمني تغريداته بمقطع فيديو للقسم الطائفي الذي تلقنه ميليشيات الحوثي لما تسميه «دُفعا عسكرية وأمنية».

وأضاف الإرياني أن «هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربي ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين». كما اتهم إيران بمحاولة تحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي.