الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

هدى جاسم (بغداد)

صادق الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، على قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد أسبوع من تصويت البرلمان، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وكان البرلمان مرر قانون الانتخابات في العاشر من أكتوبر الماضي، وصوت لصالح أن يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وقسم القانون الجديد للانتخابات المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

أمنياً، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص بينهم عناصر في قوات الأمن بتفجيرين متعاقبين في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.

وقال مصدر أمني إن شرطياً لقي حتفه جراء هجوم شنه مسلحون على فوج للشرطة في ناحية يثرب جنوب مركز محافظة صلاح الدين.

وفي العاصمة العراقية، قتل مدني بهجوم نفذه مسلحون بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة كسرة وعطش شرق بغداد، كما أصيب طفل نتيجة انفجار جسم غريب داخل مكب للنفايات ضمن منطقة «الشماعية» شرق بغداد.