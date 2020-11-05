جونسون يدعو لتوحيد الجهود لوقف تفشي كورونا مع بدء إغلاق عام

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى توحيد الجهود لكبح ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع بدء سريان حجر ثان في إنجلترا.

وتدوم تدابير الحجر المنزلي وغلق المتاجر، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، أربعة أسابيع.

وقال جونسون، الذي تتمتع حكومته بالصلاحيات في مجال الصحة بإنجلترا «بينما يؤلمني أن أطلب مرة أخرى من كثيرين أن يتخلوا عن الكثير، أعلم أنه يمكننا معا تخطي ذلك».

وأضاف، في مؤتمر صحفي «نستطيع فعل ذلك، يمكننا فعل ذلك بحلول الثاني من ديسمبر». واعتبر أن الالتزام بالتدابير يمكن أن يسمح للناس بالتمتع «بعيد ميلاد عادي قدر الإمكان».

وبدأ سريان الحجر منتصف الليل، وحوّل المدن الصاخبة عادة إلى مدن أشباح وجعل الوجهات السياحية المكتظة خاوية.

وكشف بنك إنجلترا، الخميس، عن حزمة دعم اقتصادي إضافية بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (195 مليار يورو)، ومجموعة تدابير مالية تستمر حتى مارس 2021 لدعم أجور العمال الذين أحيلوا على إجازة.

وقال جونسون إن الحزمة تظهر رغبة حكومة في «مواصلة دعم المتضررين من هذه القيود».

وتخلى جونسون عن نظام قيود محليّة وعوضه بإغلاق عام بعد صدور تحذيرات حول قرب إغراق المستشفيات بمصابي كوفيد-19.

من جهته، حثّ مدير النظام الصحي الوطني سيمون ستيفنز على التقيد بالتدابير، وقال إن «هذه الموجة الثانية حقيقية وخطيرة».

وأوضح المسؤول أن عدد حالات الاستشفاء ارتفع من أقل من 500 بداية سبتمبر إلى أكثر من 11 ألفاً.

وشرح أن الرقم معادل لامتلاء 22 مستشفى بمرضى كوفيد-19 و7 آلاف مريض بالسرطان يتلقون العلاج.

وأظهرت استطلاعات رأي وجود دعم شعبي لسياسة الحجر المنزلي.

لكن توجد مخاوف متزايدة من أثر القيود على الاقتصاد والصحة العقلية للناس، وقد تمردت أقليّة وازنة من 34 نائباً من حزب المحافظين الحاكم خلال التصويت على الإجراءات في البرلمان أمس الأربعاء.

وامتنع 18 نائباً آخر من الحزب على التصويت، بينهم سلف جونسون في رئاسة الحكومة تيريزا ماي.

ولتجنب تمديد الإغلاق، يعلق جونسون آماله على برنامج جديد طموح لفحص ورصد وعزل المصابين، سيبدأ تطبيقه تجريبيا في ليفربول الجمعة.

ويشارك نحو ألفي عسكري في البرنامج الذي سيرصد الإصابات حتى لدى من لا تظهر عليهم أعراض.

وسجلت بريطانيا 48 ألف وفاة ناتجة عن فيروس كورونا المستجد وأكثر من مليون إصابة، ورصدت الأربعاء 492 وفاة في حصيلة قياسية منذ مايو.