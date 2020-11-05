حملة ترامب تخسر دعوى لوقف فرز أصوات.. وفريق بايدن واثق من الفوز

رفضت قاضية أميركية، اليوم الخميس، دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيجان فيما أعرب فريق منافسه جو بايدن عن ثقته في الفوز بالسباق الرئاسي.

وأصدرت سينثيا ستيفنز القاضية في محكمة الدعاوى في ميشيجان، الحكم شفهيا خلال جلسة عقدت اليوم الخميس.

وقالت ستيفنز إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غداً الجمعة.

وأكد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن حملته ستقدم مزيداً من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

وكتب ترامب، الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، في تغريدة على تويتر، "سنطعن على نتائج جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخراً بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

وأضاف الرئيس الجمهوري "أوقفوا تعداد الأصوات!"، في إشارة واضحة إلى أنه يرى فرصه في الفوز بولاية ثانية، مع تواصل فرز الأصوات التي أرسلت عبر البريد والتي تصب معظمها في صالح منافسه بايدن.

أما مديرة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، جين أومالي ديلون، فقالت "أظن أن هذا اليوم سيكون إيجابيا جدا لنائب الرئيس"، وأضافت "نحن واثقون تماما أن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وبعد يومين من الانتخابات الرئاسية، لم يعرف بعد الفائز بسباق البيت الأبيض، لكن منافس ترامب، المرشح الديمقراطي بات قريباً من حصد 270 من أصوات الهيئة الناخبة، وهو العدد الكافي للفوز بالرئاسة.

ويستمر فرز بطاقات الانتخاب، التي أرسلت بالبريد، في العديد من الولايات، وهو ما يؤخر عملية عد الأصوات.

كانت حملة ترامب رفعت بالفعل، أمس الأربعاء، دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، كما طلبت إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ولم يعد أمام المرشح الديمقراطي، الذي كان نائب الرئيس باراك أوباما لثماني سنوات، سوى الفوز في واحدة أو اثنتين من الولايات الرئيسية الباقية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وامتنع بايد عن إعلان فوزه، على عكس ما فعل خصمه بعد ساعات على انتهاء العملية الانتخابية. لكنه بدا واثقاً بالفوز.

وبات بايدن يحظى، اليوم الخميس، بدعم 253 أو 264 من كبار الناخبين إذا تمّ احتساب أريزونا (11 من كبار الناخبين). واعتبرت وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" أنه فاز بها. لكن وسائل إعلام أخرى لا تزال تشكّك في النتيجة النهائية لهذه الولاية بسبب عدد الأصوات التي يجب تعدادها واشتداد المنافسة في الساعات الماضية.