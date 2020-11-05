ترامب سيطعن على نتائج بعض الولايات التي فاز فيها بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن حملته ستقدم مزيداً من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات.

وكتب ترامب، الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، في تغريدة على تويتر، "سنطعن على نتائج جميع الولايات التي فاز بها بايدن مؤخراً بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

كانت حملة ترامب، المرشح الجمهوري، أكدت، في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية التلفزيونية الإخبارية.

وبعد يومين من الانتخابات الرئاسية، لم يعرف بعد الفائز بسباق البيت الأبيض، لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن بات قريباً من حصد 270 من أصوات الهيئة الناخبة، وهو العدد الكافي للفوز بالرئاسة.

ويستمر فرز بطاقات الانتخاب، التي أرسلت بالبريد، في العديد من الولايات، وهو ما يؤخر عملية عد الأصوات.

كانت حملة ترامب رفعت بالفعل، أمس الأربعاء، دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، كما طلبت إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، "أوقفوا تعداد الأصوات!"، في إشارة واضحة إلى أنه يرى فرصه في الفوز بولاية ثانية، مع تواصل فرز الأصوات التي أرسلت عبر البريد والتي تصب معظمها في صالح منافسه بايدن.

ولم يعد أمام المرشح الديمقراطي، الذي كان نائب الرئيس باراك أوباما لثماني سنوات، سوى الفوز في واحدة أو اثنتين من الولايات الرئيسية الباقية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وامتنع بايد عن إعلان فوزه، على عكس ما فعل خصمه بعد ساعات على انتهاء العملية الانتخابية. لكنه بدا واثقاً بالفوز.

وبات بايدن يحظى، اليوم الخميس ، بدعم 253 أو 264 من كبار الناخبين إذا تمّ احتساب أريزونا (11 من كبار الناخبين). واعتبرت وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" أنه فاز بها. لكن وسائل إعلام أخرى لا تزال تشكّك في النتيجة النهائية لهذه الولاية بسبب عدد الأصوات التي يجب تعدادها واشتداد المنافسة في الساعات الماضية.

وبعد تحقيقه الأربعاء فوزين مؤكدين في ميشيغن وويسكونسن، لم يعد بايدن يحتاج إلا إلى أصوات ستة أو 17 من الناخبين الكبار لتسجيل الأصوات الـ270 اللازمة والتي قد ينالها في نيفادا (6) وجورجيا (16) أو بنسلفانيا (20) اعتبارا من الخميس.